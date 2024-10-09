Kalp nakli bekliyordu! Gökhan Kıyı organ bağışıyla yaşama tutundu

Kocaeli'de yaşayan 43 yaşındaki Gökhan Kıyı omzunda 3 kiloluk yapay kalp ile yaşıyordu. Organ nakli bekleyen Gökhan Kıyı için sevindirici bir gelişme oldu. Organ bağışı sayesinde kalp nakli yapıldı ve cihazdan kurtuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN