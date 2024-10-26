26 Ekim 2024, Cumartesi
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Kalbinizi ihmal etmeyin! Kalp krizi sinsi ama gizli değil
Ani kalp kriziyle gelen ölümler, ünlü isimlerin acı haberleriyle yeniden gündeme geldi. Akıllardaki soru ortak. Acaba, bu ölümlerin önüne geçilebilir miydi? Uzmanlar bu soruya "evet" diyerek cevap veriyor. Özellikle 40 yaşından sonra, her yıl düzenli olarak kardiyoloğa gitmesi gerektiğini söylüyor.