Kalbindeki sesi notaya döken usta: Selami Şahin

Duayen bir müzisyenin portresini var sırada. Kalbindeki sesi notalara döken usta bir isim o. Yaklaşık iki yüz hit şarkıya imza atan, besteci, söz yazarı ve yapımcı Selami Şahin...

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