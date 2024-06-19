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Kalbindeki sesi notaya döken usta: Selami Şahin

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 15:47
Duayen bir müzisyenin portresini var sırada. Kalbindeki sesi notalara döken usta bir isim o. Yaklaşık iki yüz hit şarkıya imza atan, besteci, söz yazarı ve yapımcı Selami Şahin...
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