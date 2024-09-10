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Kalamarların yumurtlama davranışı değişiyor

Kalamarların yumurtlama davranışı değişiyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 10:03
Mersin Körfezi'nde yaygın Akdeniz türü olan Loligo vulgaris denilen kalamarların yumurtlama davranışı, deniz suyundaki ısınmaya bağlı süngerler, mercanlar, deniz çayırları ve makroalgler gibi habitat oluşturan grupların azalması nedeniyle değişim gösteriyor. Akdeniz'de yumurtlamak için doğal ortam bulmakta zorlanan kalamarlar, kaya altlarına ve deniz tabanında yer alan deniz çöpleri üzerine yumurta bırakmaya başladı. Kalamarların yumurtlama ve üreme davranışlarını inceleyen Dr. Deniz Ayas ve ekibi, su altında çektiği video ile çiftler halinde gezen kalamarların yumurta bırakmasını görüntüledi.
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