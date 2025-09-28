Kahramanmaraş’tan 54 ülkeye balık ihracatı

Denizi olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş, deprem sonrası toparlanma sürecinde 54 ülkeye yaptığı balık ihracatıyla dikkat çekiyor. Şehirde balık tüketimi yüksek seviyelerde devam ederken, depremde yıkılan balık pazarı da yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.