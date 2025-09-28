28 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı
Kahramanmaraş’tan 54 ülkeye balık ihracatı

Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2025 12:24
Denizi olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş, deprem sonrası toparlanma sürecinde 54 ülkeye yaptığı balık ihracatıyla dikkat çekiyor. Şehirde balık tüketimi yüksek seviyelerde devam ederken, depremde yıkılan balık pazarı da yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Kahramanmaraş’tan 54 ülkeye balık ihracatı
Kütahya Valisi Musa Işın A Haber’de
Kütahya Valisi Musa Işın A Haber’de
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın
Simav Belediye Başkanı A Haber’de
Simav Belediye Başkanı A Haber'de
Polis iplik rulolarının içine zulalanmış uyuşturucuyu ele geçirdi
Polis iplik rulolarının içine zulalanmış uyuşturucuyu ele geçirdi
Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem
Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem
Türk aktivist Samed Turan A Haber’de
Türk aktivist Samed Turan A Haber'de
Yumurta hırsızı bu kez tavukları telef etti
Yumurta hırsızı bu kez tavukları telef etti
Fatih surlarında yüzyıllık bostan geleneği
Fatih surlarında yüzyıllık bostan geleneği
Beyaz et sektöründe 13 firmaya rekor ceza
Beyaz et sektöründe 13 firmaya rekor ceza
Babaanne ve torunu yangında hayatını kaybetti
Babaanne ve torunu yangında hayatını kaybetti
Gölde su çekildi! Kayık mezarlığına döndü
Gölde su çekildi! Kayık mezarlığına döndü
Hindistan’da miting alanında izdiham! Onlarca ölü
Hindistan’da miting alanında izdiham! Onlarca ölü
Daha Fazla Video Göster