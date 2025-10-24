24 Ekim 2025, Cuma

Kahramanmaraş'taki eski koca vahşeti: Eski eş ve kayınvalide yan yana toprağa verildi
Kahramanmaraş’taki eski koca vahşeti: Eski eş ve kayınvalide yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş'taki eski koca vahşeti: Eski eş ve kayınvalide yan yana toprağa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 12:21
Olay, önceki gün Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz (39), eski eşi Fatma Görkem’i (37) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Görkem kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Şüpheli daha sonra Namık Kemal Mahallesi 24’üncü Sokak’taki adrese giderek eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) tabancayla vurarak olay yerinde öldürdü, Fatma Görkem’in önceki evliliğinden olan kızı Eda Nur Göksu’yu (19) ise göğsünden vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkı’nda, yanında 9 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile birlikte tespit edildi. Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına karşılık vermeyen şahıs, elindeki tabancayı kendi başına dayayıp ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında yanında bulunan oğlu koruma altına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca da emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı. Cinayetleri işleyen ardından yaşamına son veren Hakan Yılmaz, dün toprağa verildi. Öldürülen kayınvalide Gülistan ile eski eş Fatma Görkem için ise bugün Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Kırım Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrasında anne ve kızı yan yana toprağa verildi.
