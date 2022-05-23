Kahramanmaraş’ta sünnet faciası! Minik çocuğun cinsel organı kesildi

Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki çocuğun sünnet esnasında cinsel organı kesildi. Talihsiz çocuk tedavi edilmek üzere İstanbul’a nakledildi. Tedaviye dair açıklamada bulunan Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Bu bir sünnet faciası kesinlikle, sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş, gövdesinden zarar gördüğü içinde ağızdan bir doku alarak normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır” şeklinde konuştu.

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