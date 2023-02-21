Kahramanmaraş’ta konteyner kentler kuruluyor! Bölgede son durum ne?

Hatay’da dün akşam saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş’ta hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli korku ve panik yaşadı. Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner kentte de deprem hissedildi. Kent merkezinde ağır hasarlı bazı binaların çatladığını ve yıkıldığını söylemek mümkün. Bölgede can kaybı yaşanmadı. A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’nde kurulan konteyner kentte gitti ve bölgeden son durumu aktardı. Bölgede 117 konteyner bulunuyor ve 90 aile yerleşmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bölgede bazı konteynerleri ziyaret etti.

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