Kahramanmaraş'ta en acı hasat! 400 dönümlük alanda biber üretimi

Kahramanmaraş'ta en acı hasat! 400 dönümlük alanda biber üretimi

Giriş: 19.09.2025 16:39
Kahramanmaraş'ta acı biber hasadı devam ediyor. 400 dönümlük alanda üreticiler ürünlerini tamamen organik olarak vatandaşa ulaştırıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.
