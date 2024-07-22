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Kahraman şehitlerin eşyaları müzede sergileniyor

Kahraman şehitlerin eşyaları müzede sergileniyor

İHA
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Giriş: 22.07.2024 11:04
Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde Fethi Sekin, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve Ömer Halis Demir başta olmak üzere 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor. Müze vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Kahraman şehitlerin eşyaları müzede sergileniyor
Kahraman şehitlerin eşyaları müzede sergileniyor
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