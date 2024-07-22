22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Kahraman şehitlerin eşyaları müzede sergileniyor
Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde Fethi Sekin, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve Ömer Halis Demir başta olmak üzere 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor. Müze vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.