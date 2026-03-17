CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kağıthane'de silahlı saldırı: "Ne bakıyorsun diyince ayaklarına sıktık"

KAĞITHANE’de iş yerinden çıkarak evine giden camcı H.K.’nin (23) önü, motosikletli 2 saldırgan tarafından kesildi. Saldırganlardan biri "Siz bize küfür ettiniz" diyerek H.K.’yi bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan H.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı 17 yaşındaki 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde "Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık" dediği öğrenildi.

