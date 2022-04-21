21 Nisan 2022, Perşembe
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Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
Kağıthane Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.