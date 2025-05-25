25 Mayıs 2025, Pazar
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Kağıthane’de halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Kağıthane’de 45 yaşındaki Hasan Gürleyen, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gürleyen, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Gürleyen’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.