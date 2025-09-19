19 Eylül 2025, Cuma

Kağıthane'de ağaçlık alanda yangın
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın

Kağıthane'de ağaçlık alanda yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 19.09.2025 15:06
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan Şirintepe Mahallesi’nde ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere karşı mücadele ediliyor.
