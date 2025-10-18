Kafa karıştıran trafik levhaları kalktı! Karadeniz Sahil Yolu’nda yeni hız sınırları ne oldu?

Yolu Karadeniz'e düşenlerin en çok şikayet ettiği Karadeniz Sahil Yolu’nda kafa karıştıran trafik levhaları kaldırıldı. Seyir hızını birden 50 veya 82 kilometreye düşüren yerleşim yeri olmadığı halde hız sınırları getiren trafik levhaları artık yok. Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

