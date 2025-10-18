18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kafa karıştıran trafik levhaları kalktı! Karadeniz Sahil Yolu'nda yeni hız sınırları ne oldu?
Kafa karıştıran trafik levhaları kalktı! Karadeniz Sahil Yolu’nda yeni hız sınırları ne oldu?

Kafa karıştıran trafik levhaları kalktı! Karadeniz Sahil Yolu'nda yeni hız sınırları ne oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 12:15
Yolu Karadeniz'e düşenlerin en çok şikayet ettiği Karadeniz Sahil Yolu’nda kafa karıştıran trafik levhaları kaldırıldı. Seyir hızını birden 50 veya 82 kilometreye düşüren yerleşim yeri olmadığı halde hız sınırları getiren trafik levhaları artık yok. Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kafa karıştıran trafik levhaları kalktı! Karadeniz Sahil Yolu’nda yeni hız sınırları ne oldu?
Türkiye-Suriye ilişkilerinde hedef 5 milyar dolar ticaret hacmi
Türkiye-Suriye ilişkilerinde hedef 5 milyar dolar ticaret hacmi
Yangında 36 kovan arı telef oldu
Yangında 36 kovan arı telef oldu
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi!
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi!
Erzincan polisi hedefi 12’den vuruyor
Erzincan polisi hedefi 12’den vuruyor
Hem imam hem de öğretmen!
Hem imam hem de öğretmen!
İstanbul’da TIR kazası!
İstanbul’da TIR kazası!
İSKİ’den kadın girişimciye 20 bin TL’lik su faturası şoku
İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku
Zayıflama iğnelerinin sonu ölümcül!
Zayıflama iğnelerinin sonu ölümcül!
Sıfır Atık dünyayı nasıl değiştirebilir?
Sıfır Atık dünyayı nasıl değiştirebilir?
Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem!
Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem!
Kafa karıştıran trafik levhaları kalktı
Kafa karıştıran trafik levhaları kalktı
Apartmanda şiddetli patlama!
Apartmanda şiddetli patlama!
Daha Fazla Video Göster