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Kadir Şeker’e tahliye yolu göründü! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu

DHA
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Giriş: 01.06.2022 09:56
Konya'da Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı fazla buldu. Yerel mahkeme karara uyarsa Kadir Şeker tahliye olabilir.
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