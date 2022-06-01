01 Haziran 2022, Çarşamba
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Kadir Şeker’e tahliye yolu göründü! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
Konya'da Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı fazla buldu. Yerel mahkeme karara uyarsa Kadir Şeker tahliye olabilir.