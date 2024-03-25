25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2024 10:49
Sanatçı Kadir İnanır, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, İnanır'ın ana damarındaki pıhtının alındığı ve yapılan müdahalenin başarılı olduğu belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
23 ilde fırtına uyarısı
23 ilde fırtına uyarısı
Altunizade’de metrobüs arızası
Altunizade'de metrobüs arızası
İsranbul’da sabah trafiği
İsranbul’da sabah trafiği
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece tarihi final! Berk Göktaş 5 Milyon TL’lik soruya doğru cevap verdi
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece tarihi final! Berk Göktaş 5 Milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi
Feci ölüm kamerada
Feci ölüm kamerada
Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk gece!
Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk gece!
Fitre ne zaman verilmeli?
Fitre ne zaman verilmeli?
Dikkat! Severek tüketiyoruz ama…
Dikkat! Severek tüketiyoruz ama…
5 milyon TL’lik soru heyecanı
5 milyon TL'lik soru heyecanı
Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi
Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi
İşçilerin bulunduğu konteynerde yangın!
İşçilerin bulunduğu konteynerde yangın!
Daha Fazla Video Göster