Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?

Sanatçı Kadir İnanır, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, İnanır'ın ana damarındaki pıhtının alındığı ve yapılan müdahalenin başarılı olduğu belirtildi.

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