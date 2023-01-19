19 Ocak 2023, Perşembe
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Kadın yazara yumruk: Yüzü morardı diş dolguları bile düştü!
Konya'da yazarlık yapan ve şiir kitapları bulunan Şerife Bozoğlan Eker (60) geçen 6 eylül'de konferansa gittiği salonda dernek genel sekreteri Hikmet Peker tarafından 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' denilerek darp edildi. O anlar kameraya yansıdı. Yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan kadının yüzünde morluk oluştu, ağzındaki diş dolguları döküldü. Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ardından Hikmet Peker görevinden alındı. Peker (57) hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir kadına bu kadar kolay el kaldırılmaması gerektiğini ifade eden Eker, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bugün bana yapan yarın bir başka kadına el kaldırır" dedi.