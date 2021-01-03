04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadın sandılar erkek çıktı! 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı

Kadın sandılar erkek çıktı! 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2021 15:08
Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Maslak'ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın sandılar erkek çıktı! 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı KADIN SANDILAR ERKEK ÇIKTI! 5 MİLYON LİRALIK LÜKS CİP HIRSIZLIĞI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Elazığ korkutan deprem
Elazığ korkutan deprem
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Başına gelmeyen kalmadı
Başına gelmeyen kalmadı
O ilçede harita maviye döndü!
O ilçede harita maviye döndü!
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
Turistler pes dedirtti!
Turistler pes dedirtti!
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Mezarı orada ortaya çıktı!
Mezarı orada ortaya çıktı!
Kent merkezine indiler
Kent merkezine indiler
Daha Fazla Video Göster