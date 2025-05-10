Kadın emniyette ifade verirken kocası evi ve arabaları yaktı!

Edinilen bilgilere göre, Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın giriş katında oturan koca N.U. (45) ile eşi E.U. (36) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.U. adlı kadın, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulundu. E.U. emniyette bulunduğu esnada kocası N.U. ise ikamet ettikleri daireyi ve binanın önünde bulunan E.U'ya ait iki aracı yakarak olay yerinden kaçtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN