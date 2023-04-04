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Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaret etti

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 08:37
İstanbul Kadıköy'de bir kadın müftülüğe bağlı Kur'an kursuna saldırdırdı. Kursta bulunanlara hakaretler yağdırdı. A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek o noktadan detayları aktardı.
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