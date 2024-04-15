15 Nisan 2024, Pazartesi
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Kadıköy'de kaldırıma çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı
Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FSC 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile beraber araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Özbey Caddesi, yan yatan otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.