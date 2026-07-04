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KADES uygulaması hayatını kurtardı

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evine havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Genç kadın, cep telefonundaki KADES uygulaması sayesinde yardım çağırarak kurtuldu.

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