Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu

Şarkıcı Banu Parlak, geçtiğimiz akşam kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Parlak, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yakın zamanda dede olacak olan Erbil, Parlak'ın bir yaşındaki kızını sevdi ve oyuncak hediye etti. Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu. Görüntülerde Mehmet Ali Erbil'in hızla kilo verdiği ve hastalık sürecindeki yorgunluğu yüzüne yansıdı.

Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığından dolayı 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Her ay düzenli olarak serum alan Erbil, geçtiğimiz günlerde hastaneye gitmiş ve sevenlerini korkutmuştu.



MEHMET ALİ ERBİL SON HALİYLE HAYRANLARINI KORKUTTU



Şarkıcı Banu Parlak, geçtiğimiz akşam kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Yakın zamanda dede olacak olan Erbil, Parlak'ın bir yaşındaki kızını sevdi ve oyuncak hediye etti.



Banu Parlak'ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Mehmet Ali Erbil'in hızla kilo verdiği ve hastalık sürecindeki yorgunluğu yüzüne yansıdı.