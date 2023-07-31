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Kaçak ilaç operasyonu

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 11:48
İstanbul Emniyeti kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri ele geçirilen kaçak ilaçları sergiliyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek o noktadan detayları aktardı.
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Kaçak ilaç operasyonu
Kaçak ilaç operasyonu
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