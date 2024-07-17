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Kaçak elektrik faciası soruşturması! 4 şüpheli aranıyor, 6 şüpheli serbest bırakıldı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 17.07.2024 11:52
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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