10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kabristanlarda hüzünlü bayram

Kabristanlarda hüzünlü bayram

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2024 12:17
Güncelleme:10.04.2024 12:17
Bayram namazından sonra kabristan ziyaretleri başladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
Kabristanlarda hüzünlü bayram
Kabristanlarda hüzünlü bayram
Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
İstanbul’un simge meydanlarında bayram
İstanbul'un simge meydanlarında bayram
Avrupa’da Türkler bayram sevincini yaşıyor
Avrupa'da Türkler bayram sevincini yaşıyor
2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı
2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı
Darülaceze’de bayram sabahı
Darülaceze'de bayram sabahı
Şehitlikte hüzün ve gurur bir arada
Şehitlikte hüzün ve gurur bir arada
İstanbul’da keşfedilmemiş gezi rotası
İstanbul’da keşfedilmemiş gezi rotası
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Sadık Albayrak VAV TV’de
Sadık Albayrak VAV TV’de
Yurtta ve dünyada bayram coşkusu
Yurtta ve dünyada bayram coşkusu
Erzurum’da geleneksel bayram kahvaltısı
Erzurum'da geleneksel bayram kahvaltısı
Daha Fazla Video Göster