JN.1 varyantı dünyada hızla yayılıyor! Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ortaya çıkıyor

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs sürekli mutasyona uğrayarak yeni varyantlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son varyant ise JN.1 varyantı oldu. ABD, Çin ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılan virüs henüz Türkiye'de görülmedi. Peki belirtileri ve korunma yolları neler? İşte tüm detaylar…

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