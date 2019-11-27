27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.11.2019

Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması’nın Foça’da tamamlandığını bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Keskin Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
Doktorun yaptıkları pes dedirtti!
Doktorun yaptıkları pes dedirtti!
İstanbul'un göbeğinde insanlık dışı olay!
İstanbul'un göbeğinde insanlık dışı olay!
Kestane cep yakıyor! Kestane fiyatları et ile yarışıyor
Kestane cep yakıyor! Kestane fiyatları et ile yarışıyor
Yıllardır cami tuvaleti temizleyen Gineli Toure Türkiye’de çok mutlu
Yıllardır cami tuvaleti temizleyen Gineli Toure Türkiye’de çok mutlu
Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yapan sağlıkçıya 18 yıl hapis
Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yapan sağlıkçıya 18 yıl hapis
Yunan askerleri tarafından darp edilen mülteciler yaşadıklarını anlattı
Yunan askerleri tarafından darp edilen mülteciler yaşadıklarını anlattı
'Korkutucu' uyarı! Anormal sıcaklıklar artacak
'Korkutucu' uyarı! "Anormal sıcaklıklar artacak"
İzmir Buca’da kan donduran cinayet
İzmir Buca’da kan donduran cinayet
Prof. Dr. Ömer Özkan A Haber’e konuştu
Prof. Dr. Ömer Özkan A Haber’e konuştu
Lüks otomobilden çok sayıda uyuşturucu çıktı
Lüks otomobilden çok sayıda uyuşturucu çıktı
Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası
Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası
Daha Fazla Video Göster