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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 yakalama

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 yakalama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 15:28
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 28-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 468 gram kubar esrar, 500 gram kenevir reçinesi, 20 gram kenevir tohumu, 15 kök kubar esrar, 664 kök kenevir, 800 metre hortum, 1 adet jelikan (kurutmadan kullanılmak üzere), 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 yakalama
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