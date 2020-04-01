01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Jandarma'dan korona virüs (Covid-19) seferberliği! Yaşlıların imdadına yetiştiler | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
01.04.2020

Jandarma'dan korona virüs (Covid-19) seferberliği! Yaşlıların imdadına yetiştiler | Video

Jandarma, Elazığ’da da korona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında evden çıkması yasak olan yaşlıların imdadına da yetişiyor. Mehmetçik evden çıkması yasak olan vatandaşın işlerini yapıyor ve tarlalarını ilaçlıyor. Ayrıntıları bölgeden A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı ve kahraman Mehmetçik'e mikrofon uzattı, onların düşüncelerini aldı. İşte o görüntüler...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Jandarma seferberlik başlattı! Yürek ısıtan görüntüler
Jandarma seferberlik başlattı! Yürek ısıtan görüntüler
Polisten gülümseten anlar!
Polisten gülümseten anlar!
Koronayı bulaştıran kadın böyle af diledi!
Koronayı bulaştıran kadın böyle af diledi!
Duygu dolu #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı!
Duygu dolu #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı!
Polis bile şok oldu!
Polis bile şok oldu!
İğrenç olay! Kendini eve kilitledi
İğrenç olay! Kendini eve kilitledi
Dikkat çeken karantina hareketliliği
Dikkat çeken "karantina" hareketliliği
İlginç görüntüler! Havadan yakalandılar
İlginç görüntüler! Havadan yakalandılar
Orhan Gencebay Canım Türkiyem şiirini okudu
Orhan Gencebay "Canım Türkiyem" şiirini okudu
Orhan Gencebay da Biz bize yeteriz dedi
Orhan Gencebay da "Biz bize yeteriz" dedi
Kapalıçarşı'daki soygunun yeni görüntüleri
Kapalıçarşı'daki soygunun yeni görüntüleri
Karantinadan kaçan adam hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan adam hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster