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Jandarma'dan korona virüs (Covid-19) seferberliği! Yaşlıların imdadına yetiştiler | Video
Jandarma, Elazığ’da da korona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında evden çıkması yasak olan yaşlıların imdadına da yetişiyor. Mehmetçik evden çıkması yasak olan vatandaşın işlerini yapıyor ve tarlalarını ilaçlıyor. Ayrıntıları bölgeden A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı ve kahraman Mehmetçik'e mikrofon uzattı, onların düşüncelerini aldı. İşte o görüntüler...
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