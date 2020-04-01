Jandarma'dan korona virüs (Covid-19) seferberliği! Yaşlıların imdadına yetiştiler | Video

Jandarma, Elazığ’da da korona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında evden çıkması yasak olan yaşlıların imdadına da yetişiyor. Mehmetçik evden çıkması yasak olan vatandaşın işlerini yapıyor ve tarlalarını ilaçlıyor. Ayrıntıları bölgeden A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı ve kahraman Mehmetçik'e mikrofon uzattı, onların düşüncelerini aldı. İşte o görüntüler...