Jandarma uzun namlulu silahlarla yol kontrolünde!

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri gece gündüz devriye, uygulama ve denetimlerle olumsuzlukların önüne geçiyor. İlçe, belde ve köy yollarında yapılan devriye faaliyetlerinin yanı sıra yol kontrolleriyle de adeta teyakkuz halinde görev yapan jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamalarda, karayolundaki tüm araçlar durdurularak tek tek denetimden geçiriliyor. Trafik jandarmaları araçlar üzerinde sorgulama, sürücüler üzerinde de alkol denetimi yaparken, asayiş ekipleri de şahıslar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. Şüpheli görülen araçlar didik didik aranırken, yapılan tüm çalışmalarda jandarma ekipleri uzun namlulu silahlarla uygulama noktalarında muhtemel olumsuzluklara karşı güvenlik önlemi alıyor. Ekipler devriye faaliyetleriyle birlikte yol kontrollerini gece boyunca belirli aralıklarla sürdürüyor.

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