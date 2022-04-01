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Jandarma Arama Kurtarma timlerinin nefes kesen anları kamerada

AA
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Giriş: 01.04.2022 12:03
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu şartlarda eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor.
JAK timlerinin nefes kesen anları kamerada
JAK timlerinin nefes kesen anları kamerada
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