01 Nisan 2022, Cuma
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Jandarma Arama Kurtarma timlerinin nefes kesen anları kamerada
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, zorlu şartlarda eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor.