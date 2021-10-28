İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

İzzet Yıldızhan, olay olan açıklamalara imza attı. 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan, çocuklarına verdiği değeri anlatırken kızlarıyla ilgili sözleriyle tepki topladı. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" deyince sosyal medya tarafından topa tutuldu.