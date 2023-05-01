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İzmir’in gözde rezidansı alevlere teslim olmuştu! Site sakinin ifadesi ortaya çıktı: Ne alarm çaldı ne de...

İHA
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Giriş: 01.05.2023 15:11
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks rezidansta geçen gün yangın çıktı. 4 bloklu sitedeki 8 katlı bina alev topuna döndü. Çıra gibi tutuşan rezidansta binaların dış kaplamasının vernikli ahşapla yapıldığı ortaya çıktı. Çıkan yangında evleri ve eşyaları yanan vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu. Site sakini endüstri mühendisi İbrahim Murat Akgün ifadesinde, "5 dakika içinde eşim ve kızımla birlikte otoparka indik. Bu sürede evden çıkarken elektrikler gitti. Otoparka indiğimizde kapı açılmadı. Aracımızı orada bıraktık. Yaya kapısından dışarı çıktık. Yangın devam ederken 01.30'a kadar binanın önünde bekledik. Gerek evden çıkmadan önce, gerek daire içinde bina içerisindeyken herhangi bir alarm çalmadı, yangın sistemi çalışmadı. Bu olayda kusuru bulunan kişi veya kişilerden davacı ve şikayetçiyim" dedi.
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