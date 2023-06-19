İzmir'deki katliamda bir gözaltı! 4 kişi neden öldürüldü?

İzmir Bayraklı'da bir evdeki derin dondurucuda yabancı uyruklu üçü kadın dört kişinin cesedi bulunmuştu. Dört kişinin ölümüyle bağlantılı olarak bir şüpheli yakalandı. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.

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