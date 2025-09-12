İzmir’deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi

İzmir'in Balçova ilçesinde E.B.'nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın'ın (36) şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i yabancı uyruklu, 10'u daha adliyeye sevk edildi. Saldırıyı yapan E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. İzmir'de 2 polisin şehit edildiği saldırıya Savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını talep etti.

