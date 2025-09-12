12 Eylül 2025, Cuma

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi
Giriş: 12.09.2025 19:02
İzmir'in Balçova ilçesinde E.B.'nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın'ın (36) şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i yabancı uyruklu, 10'u daha adliyeye sevk edildi. Saldırıyı yapan E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. İzmir'de 2 polisin şehit edildiği saldırıya Savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını talep etti.
