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25.09.2019

İzmir'de trafikte pes artık dedirten görüntü

İzmir’de trafikte pes artık dedirten bir görüntü kaydedildi. Bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk yaptı. O da yetmezmiş gibi arkadaşı da aracın camından sarktı. Tehlikeli anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi Gıda Çarşısı yakınında bir vatandaşın çektiği görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.

Söz konusu görüntüde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak yolculuk yaptı. Diğer arkadaşı ise vücudunun büyük bölümünü candan çıkartarak tehlikeli yolculuğa eşlik etti. Bir süre otomobil üzerinde ve camından sarkarak yolculuk yapan 2 kişi, otomobilin trafik ışıklarında durması üzerine, camdan otomobilin içerisine girdiği görüldü.

Olayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ise saniye saniye bu tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

Polis ekipleri, hem kendi hayatlarını hem de trafiğe tehlikeye atan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürüdürüyor.

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