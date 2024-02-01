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İzmir’de taksiciyi silahla vuran saldırgan yakalandı

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Giriş: 01.02.2024 14:12
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan yakalandı.
İzmir’de taksiciyi silahla vuran saldırgan yakalandı
İzmir’de taksiciyi silahla vuran saldırgan yakalandı
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