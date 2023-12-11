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İzmir'de sahte içki operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 16:37
İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda 41 ton etil alkol ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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