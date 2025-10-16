16 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İzmir'de şafak operasyonu: 173 aranan şahıs yakalandı
İzmir'de kent genelinde polis ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 173 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.