Dünya NYPD’de ramazan mesajı
Yaşam Ordu'da yalancı bahar: Meyve ağaçları kışın çiçek açtı
Yaşam Zonguldak’ta limandan 500 ton hamsi çıktı
Dünya Aslan kostümlü operasyon! Polis kaçak hırsızı böyle yakaladı
Yaşam Seyir halindeki kamyonetten beyaz eşya düştü
Gündem Amanos Tüneli’nde dev adım!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir'de ramazan coşkusu

İzmir’de iftara hazırlık için alışveriş telaşı Ramazan’ın ikinci gününde de devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

