ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ordu'da yalancı bahar: Meyve ağaçları kışın çiçek açtı

Ordu'da soğuk havaların ardından hızlı şekilde yükselen sıcaklıklar yalancı baharla birlikte meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

