Seyir halindeki kamyonetten beyaz eşya düştü: O anlar kamerada

Eskişehir'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen beyaz eşya, trafiği tehlikeye düşürdü. Korku dolu o anlar, arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.