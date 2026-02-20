CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Seyir halindeki kamyonetten beyaz eşya düştü: O anlar kamerada

Eskişehir'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen beyaz eşya, trafiği tehlikeye düşürdü. Korku dolu o anlar, arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

