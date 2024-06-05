05 Haziran 2024, Çarşamba
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İzmir’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci kaza kamerada
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.