27 Şubat 2024, Salı
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İzmir'de lise öğrencisinden pes dedirten görüntüler! Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler
Sosyal medya aracılığıyla her geçen gün gündeme başka bir konu gelmeye devam ediyor. İzmir'in Konak ilçesinde Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin derste çektiği görüntüler pes dedirtti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti. Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra da sosyal medya hesaplarından paylaştı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.