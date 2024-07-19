19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İzmir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı | Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

İzmir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı | Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2024 00:52
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 4 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Ayrıca alevler yerleşim yerlerine ulaştı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe yangınına dair olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Ayçe yaptığı açıklamalarda rüzgarın akşam saatlerinde etkisini azalttığını, gece helikopterinin çalışmalarını arttığını fakat vatandaşların tedirgin olduğunu dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de korkutan orman yangını!
İzmir'de korkutan orman yangını!
İzmir’deki yangında alevler yerleşim yerine yaklaştı!
İzmir'deki yangında alevler yerleşim yerine yaklaştı!
Çekici sürücüsü kendini yakmaya çalıştı!
Çekici sürücüsü kendini yakmaya çalıştı!
Otopark kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı!
Otopark kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı!
Esenyurt’ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...
Esenyurt'ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...
Kıbrıs gazileri büyük coşkuyla karşılandı!
Kıbrıs gazileri büyük coşkuyla karşılandı!
Domuza çarpan otomobil takla attı!
Domuza çarpan otomobil takla attı!
Diyarbakır’da işçilerin hak arayışı!
Diyarbakır’da işçilerin hak arayışı!
Tavuk yok dediği tilkiyi makarna ile besledi!
“Tavuk yok" dediği tilkiyi makarna ile besledi!
Tunceli’de tünelde feci kaza!
Tunceli’de tünelde feci kaza!
Gaziemir’de orman yangını!
Gaziemir'de orman yangını!
TFF’nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu!
TFF'nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu!
Daha Fazla Video Göster