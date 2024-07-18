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İzmir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerine yaklaştı | Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

İzmir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerine yaklaştı | Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 22:54
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. İşte o korkutan görüntüler...
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