İzmir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerine yaklaştı | Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. İşte o korkutan görüntüler...

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