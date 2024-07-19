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İzmir'de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

İzmir'de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 09:36
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.
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