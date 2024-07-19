İzmir'de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.