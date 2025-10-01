İzmir’de köpeğe kemerli şiddet kamerada

Olay, bugün Balçova'da meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişiden biri, belinden kemerini çıkardı ve yanına yaklaşan hayvana vurdu. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

